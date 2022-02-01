У Раді офіційно оголосили про вихід Воронька із "Слуги народу"

Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук офіційно оголосив про вихід депутата Олега Воронька з фракції "Слуга народу", повідомляє Новое время.

"Повідомляю про вихід із складу депутатської фракції політичної партії Слуга народу" , - сказав Стефанчук на пленарному засіданні Верховної Ради.

Сам Воронько заявив, що за два з половиною роки ідеали парламентської більшості "стрімко деградували до кримінального переслідування тих депутатів, які мають сміливість висловлювати незгоду з політикою Банкової" .

Зараз нардеп входить до міжфракційного об'єднання Дмитра Разумкова Розумна політика.