У Раді офіційно оголосили про вихід Воронька із "Слуги народу"
Речник Верховної Ради Руслан Стефанчук офіційно оголосив про вихід депутата Олега Воронька з фракції "Слуга народу", повідомляє Новое время.
"Повідомляю про вихід із складу депутатської фракції політичної партії Слуга народу", - сказав Стефанчук на пленарному засіданні Верховної Ради.
Сам Воронько заявив, що за два з половиною роки ідеали парламентської більшості
"стрімко деградували до кримінального переслідування тих депутатів, які мають сміливість висловлювати незгоду з політикою Банкової".
Зараз нардеп входить до міжфракційного об'єднання Дмитра Разумкова Розумна політика.