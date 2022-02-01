МАУ анонсувала розширення маршрутів на літо-2022

МАУ анонсувала розширення маршрутів на літо-2022

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" анонсувала перезавантаження низки маршрутів та запуск нових напрямків в рамках літнього сезону-2022, повідомляє УНІАН.

Як розповіли у пресслужбі авіаперевізника, розширення мережі МАУ з хабом у Міжнародному аеропорту "Бориспіль", зокрема, передбачає відновлення програми далекомагістральних рейсів до Нью-Йорка (США) та Торонто (Канада).

  • Київ (KBP) – Торонто (YYZ) – Київ (KBP) – з 01.06.2022 щосереди та щосуботи
  • Київ (KBP) – Нью-Йорк (JFK) – Київ (KBP) – з 02.06.2022 щопонеділка, щочетверга, щоп’ятниці та щонеділі

Рейси до Нью-Йорка та Торонто будуть виконуватися на далекомагістральних літаках Boeing 777-200ER в трикласовому компонуванні салону з кабінами: бізнес, економпреміум та економ.

Крім цього, авіакомпанія анонсувала можливість дістатися в більш ніж 30 міст США та Канади через аеропорти Нью-Йорка та Торонто разом з партнерами, зокрема з/до Монреаля (YMQ), Оттави (YOW), Вінніпега (YWG), Ванкувера (YVR), Бостона (BOS), Лос-Анджелеса (LAX), Сан-Франциско (SFO) та інших міст.

Загалом, починаючи з червня 2022 року, МАУ налаштована розширити оригінальну мережу за маршрутами:

  • Київ (KBP) – Ніцца (NCE) – Київ (KBP)
  • Київ (KBP) – Брюссель (BRU) – Київ (KBP)
  • Київ (KBP) – Гельсінкі (HEL) – Київ (KBP)
  • Київ KBP) – Копенгаген (CPH) – Київ (KBP)
  • Київ (KBP) – Стокгольм (ARN) – Київ (KBP)
  • Одеса (ODS) – Вільнюс (VNO) – Одеса (ODS)
  • Київ (KBP) – Варшава (WAW) – Київ (KBP)
  • Київ (KBP) – Відень (VIE) – Київ (KBP)
  • Київ (KBP) – Нью-Йорк (JFK) – Київ (KBP)
  • Київ (KBP) – Торонто (YYZ) – Київ (KBP)
  • Київ (KBP) – Венеція (VCE) – Київ (KBP)
  • Київ (KBP) – Дюссельдорф (DUS) – Київ (KBP)
  • Київ (KBP) – Цюрих (ZRH) – Київ (KBP)
  • Львів (LWO) – Тель-Авів (TLV) – Львів (LWO)
  • Київ (KBP) – Будапешт (BUD) – Київ (KBP)

Крім того, з червня 2022 року МАУ має намір розпочати польоти за абсолютно новими маршрутами:

  • Аліканте (ALC)
  • Осло (OSL)

Також з червня поточного року МАУ збільшить кількість регулярних рейсів між Києвом та Делі. Починаючи з 1 червня 2022 року, рейси будуть виконуватися п’ять разів на тиждень на далекомагістральних літаках Boeing 777-200ER:

  • Київ (KBP) – Делі (DEL) – щоденно, окрім понеділка та суботи
  • Делі (DEL) – Київ (KBP) – щоденно, окрім вівторка та неділі

Водночас в авіакомпанії порадили уважно стежити за оновленням правил та епідеміологічними обмеження тієї чи іншої країни призначення. Зробити це можна за допомогою інтерактивної карти МЗС України.

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