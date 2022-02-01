Скільки електромобілів українці придбали з початку року

За січень 2022 року парк електромобілів в Україні збільшився на 689 машин. Порівняно з попередніми місяцями, покупці електрокарів трохи знизили темп, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Станом на 1 лютого 2022 року в Україні зареєстровано 34 211 електрокарів. Грудень 2021 року завершився на позначці 33 522 електромобілі. Традиційно у статистиці, наданій сервісними центрами МВС, підраховано й нові машини, та електромобілі, імпортовані з пробігом.

За перший місяць 2022 року парк електромобілів у нашій країні збільшився рівно на 2 відсотки. З таким темпом 2-3% щомісяця ринок електромобілів в Україні зростав практично весь 2021 рік.

Як і раніше, за кількістю електрокарів на Київ та Київську область припадає 7475 та 3906 машин на електротязі відповідно. На другому місці – Одеська область з результатом у 4932 авто. Трійку лідируючих регіонів замикає Харківська область, де зареєстровано вже 3307 електромобілів. Найменше електрокарів зареєстровано у Луганській, Чернігівській та Сумській областях.