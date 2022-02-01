Вийшов перший трейлер фільму "Воланд"

У мережі з'явився перший тизер-трейлер фільму "Воланд", знятий за романом Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" режисером Михайлом Локшиним, повідомляє Spletnik.

Ролі Майстра та Маргарити у фільмі зіграли Євген Циганов та Юлія Снігір, які і в реальному житті є парою. На роль Воланда запросили відомого німецького актора Августа Діля. У картині також зайняті Юрій Колокольников (Коров'єв), Леонід Ярмольник (доктор Стравінський), Олександр Яценко (Алоізій Могарич), Олексій Гуськов (Майгель), Ігор Верник (Бенгальський), Марат Башаров (Ліходєєв), Поліна Ауг (Гелла) та інші.

Сюжетну канву роману творці фільму трохи змінили. Тут усе починається з того, що відомий письменник на зльоті своєї кар'єри перетворюється на ізгоя, після того, як спектакль за його п'єсою знімають з репертуару. Зустрівши Маргариту, він береться за написання роману, де прототипами героїв стають люди з оточення, а образ загадкового Воланда він пише зі свого нового знайомого — іноземця. Проте невдовзі реальність і вигадка сплітаються докупи.

У прокат фільм має вийти 1 січня 2023 року.