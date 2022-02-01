"Євросолідарність" обійшла "Слуг народу" у рейтингу партій

Партія "Європейська солідарність" отримала б найбільшу підтримку виборців, якби вибори до парламенту відбулися найближчим часом. За неї готові віддати голоси 25,2% тих, хто має намір взяти участь у виборах і пішов би голосувати.﻿ Про це йдеться в даних соціологічного опитування Центру Разумкова, повідомляє Лівий берег.

Другий результат показала б політична партія "Слуга народу" (18,4%). За ВО "Батьківщина" готові проголосувати 12,6%, за партію ОПЗЖ – 9,0%, відповідно, партію "Розумна політика" – 8,7%, партію "Наші" – 5,3%, партію "Сила і честь" – 4,8%, "Українська стратегія Гройсмана" – 3,2%, за кожну з інших політичних сил – менше 3%.

Фото: Центр Разумкова

"У порівнянні з жовтнем 2021 року статистично значимо зріс рейтинг "Європейської солідарності" (з 12,4% до 17,5% усіх опитаних) та знизився рейтинг "Української стратегії Гройсмана" (з 4,6% до 2,3%). Найчастіше респонденти вважають, що головною і реальною опозицією до нинішньої влади є партія "Європейська Солідарність" (такої думки дотримуються 33,1% опитаних)", – йдеться в опитуванні.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.