Свіжий президентський рейтинг: кого підтримують українці

Чинний президент України Володимир Зеленський та п'ятий президент країни, народний депутат Петро Порошенко вийшли б у другий тур виборів президента, якби голосування проводилося найближчим часом, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного "Центром Разумкова", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, за Зеленського готові проголосувати 17,4% усіх опитаних та 26,0% тих, хто має намір взяти участь у виборах та визначився з вибором, за Порошенка – 16,2% та 24,2% відповідно.

Третє місце у рейтингу посідає нардеп Юлія Тимошенко: її готові підтримати 6,9% усіх опитаних або 10,3% тих, хто має намір взяти участь у виборах та визначився з вибором, четверте місце в ексспікера, нардепа Дмитра Разумкова – 5,5 % та 8,2% відповідно.

На п'ятому місці рейтингу нардеп Юрій Бойко та екснардеп Євген Мураєв: за кожного з них готові проголосувати по 4,7% усіх респондентів та по 7% опитаних, які точно підуть на вибори та визначились із вибором.

Крім того, за політика Ігоря Смешка готові проголосувати 3,6% усіх опитаних або 5,4% тих, хто має намір взяти участь у виборах та визначився з вибором, за експрем'єра Володимира Гройсмана – 2,1% та 3,1% відповідно, за екснардепа Олега Ляшка - 1,3% та 2,0%, за нардепа Віктора Медведчука 1,1% та 1,6%, за екснардепа Олега Тягнибока 0,6% та 0,9%.

Соціологи повідомляють, що у порівнянні з жовтнем 2021 року статистично значуще зросли рейтинги П.Порошенка (з 12,7% до 16,2% усіх опитаних) та Ю.Тимошенко (з 5,0% до 6,9%), при цьому рейтинг В.Гройсмана знизився (з 4,1% до 2,1%).

"62,5% опитаних не підтримують ідею, щоб Володимир Зеленський балотувався на свій другий президентський термін на виборах у 2024 році. Підтримали б балотування Зеленського на другий президентський термін 18,6% респондентів. Інші опитані не визначилися з вибором" , - підсумували соціологи.

Соціологічне дослідження "Електоральні орієнтації громадян України (січень 2022 р.)" проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 28 по 31 січня 2022 методом CATI (телефонне опитування).

Було опитано 1206 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що становить доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% із ймовірністю 0,95.