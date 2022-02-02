Названо найкращих імпровізаторів серед знаків зодіаку

Три з 12 знаків зодіаку можуть імпровізувати, мова йде про Водоліїв, Терезів та Близнюків, повідомляє УНІАН.

Водолії найчастіше імпровізують у творчій сфері діяльності, повідомляє астролога Людмили Булгакової. За її словами, ці зодіакальні представники не хочуть повторювати те, що вже хтось зробив, шукають свої шляхи та імпровізують.

"…Найкраще це виходить в акторів, які таким чином працюють над роллю, знаходячи нові грані свого образу…" , – зазначила експерт.

Астролог додала, що Терези вдаються до імпровізації для того, щоб виплутатися зі складної життєвої ситуації, тоді, коли не знають, який крок зробити у стосунках з певною людиною.

"…вони можуть вигадувати історії, які інакше, як казками, і не назвеш, насичуючи їх цікавими деталями та подіями, які можуть здатися неймовірними. Але, як не дивно, такі методи працюють: будучи абстрактними від подразника, вони швидко заспокоюються…" , – сказала Булгакова.

Експерт зазначила, що Близнюки можуть швидко орієнтуватися навіть у заплутаних ситуаціях і приймати безпрограшні рішення.