У США запропонували легалізувати біткоїн: який штат стане першим

Біткоїн запропонували легалізувати як законний платіжний засіб в американській Аризоні. Тепер цей штат може стати першим, який визнав криптовалюту на найвищому рівні, хоча це й суперечить Конституції США, повідомляє Обозреватель.

Відповідна пропозиція надійшла від голови комітету з вивчення технології розподіленого реєстру та криптовалюту Легіслатури Арізони Венді Роджерс. Якщо її законопроект SB 1341 буде ухвалено, першу криптовалюту почнуть використовувати для виплат зарплат, а також прийматимуть для сплати боргів, податків, державних зборів та інших зобов'язань.

Для набуття чинності законопроект має бути прийнятий Сенатом та Палатою представників Легіслатури Арізони. Після цього документ має підписати губернатор – республіканець Даг Дьюсі.

Головна перешкода для цього – американська Конституція. Згідно з основним законом, на всій території США діє лише один законний платіжний засіб – долар, а інші варіанти окремі штати створювати не можуть. Таке право має лише головний законодавчий орган – Конгрес США.

Комітет з вивчення технології розподіленого реєстру та криптовалют Легіслатури Арізони Венді Роджерс очолила у вересні 2021 року. У зв'язку з цим вона пообіцяла зробити цей штат криптодружнім.

У минулому сенаторка вносила інші ініціативи. Зокрема вона пропонувала легалізувати можливість виплати місцевою владою в Арізоні зарплат у криптовалюті, виключити такий тип активів із розрахунку податку на майно, не стягувати податки та збори з блокчейн-технологій, а також унеможливити заборону використання цифрових валют у штаті.

Втім, сама Роджерс зізнавалася, що не дуже розуміє криптотехнології і, зокрема, мем-коїни Shiba Inu (SHIB) та Dogecoin (DOGE). Але при цьому вона виступає за рівний доступ громадян до всіх цифрових активів.