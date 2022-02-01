Топ-5 виробників ноутбуків за результатами 2021-го

Дослідницька фірма Strategy Analytics представила звіт про постачання ноутбуків за підсумками четвертого кварталу 2021-го та всього минулого року загалом. П'ять найбільших виробників змогли помітно покращити свої показники порівняно з 2020-м, повідомляє 4PDA.

Розташування виробників ноутбуків у рейтингу ідентичне як за результатами четвертого кварталу, так і лише 2021-го. Під кінець року постачання трохи скоротилося, але за підсумками всього 2021-го було відвантажено загалом 268,3 мільйона пристроїв, що на 19% більше у порівнянні з 2020-м.

Найбільше ноутбуків у 2021 році відвантажила Lenovo - 63,4 мільйона одиниць, або 24% від загальної кількості. З невеликим відривом та 59 мільйонами пристроїв на другому місці розташувалася HP. Далі в рейтингу влаштувалися Dell (45,7 мільйона), Apple (24,4 мільйона) та Acer (20,1 мільйона). Найбільше зростання з усієї п'ятірки показало HP — на 29% більше відвантажених лептопів у порівнянні з результатом 2020-го.

За словами експертів Strategy Analytics, у четвертому кварталі 2021 року збільшився попит на пристрої преміум-класу. Це пов'язують із виходом Windows 11 та всілякими знижками на честь новорічних свят.