Концерн Daimler змінив ім'я на Mercedes-Benz Group

Німецький концерн Daimler AG відтепер називатиметься Mercedes-Benz Group AG. Він займатиметься виробництвом легкових автомобілів та легкого комерційного транспорту, повідомляє Обозреватель.

1 лютого 2022 року закінчилася реструктуризація концерну, який розділився на дві частини. У процесі цієї трансформації з'явилися дві компанії Mercedes-Benz та Daimler Truck.

Керівником Mercedes-Benz залишиться колишній бос Daimler AG Ола Калленіус. Кожна компанія буде самостійно представлена на біржі та мати власного керівника. Mercedes-Benz Group AG є власником 35% акцій Daimler Truck. Перетворення ніяк не позначаться на торгових марках машин, що випускаються: легкові авто, вантажівки та автобуси, як і раніше, випускатимуться під брендом Mercedes-Benz і нестимуть знамениту трипроменеву зірку.

Керівники двох нових компаній Ола Калленіус та Мартін Даум. Джерело: Daimler Truck

Паралельно з перейменуванням материнського концерну відбулася зміна імені підрозділу Daimler Mobility AG, який тепер називається Mercedes-Benz Mobility AG. Воно займеться питаннями у сфері фінансування, лізингу та страхування.

Компанія Daimler Truck продовжить випускати вантажні автомобілі та автобуси під брендами BharatBenz, Freightliner, Fuso, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses та Western Star. Очолить Daimler Truck один з топменеджерів концерну, Мартін Даум.