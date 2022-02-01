ВООЗ потрапила у список претендентів на Нобелівську премію миру

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) входить до потенційних претендентів на здобуття Нобелівської премії миру у 2022 році, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За їхніми даними, серед номінантів також фігурує екскандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська, екоактивістка Грета Тунберг та папа римський Франциск.

Крім того, у списку претендентів згадується Уряд національної єдності М'янми та британський журналіст Девід Аттенборо та міністр закордонних справ тихоокеанської держави Тувалу Саймон Кава.

Висувати потенційних кандидатів на Нобелівську премію мають право тисячі осіб - від членів парламентів різних країн до лауреатів цієї премії у різні роки.

Проте, за правилами Нобелівського комітету, список кандидатів на здобуття премії тримається у секреті протягом 50 років. Проте журналістам регулярно вдається отримувати інформацію про претендентів на премію. Іноді про кандидатів розповідають ті люди, які їх офіційно номінували.

Висунути претендентів на здобуття Нобелівської премії 2022 року можна було з вересня 2021 року до 31 січня 2022 року.