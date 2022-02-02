Що потрібно знати про бальзам для губ: небезпечні та корисні інгредієнти у складі

Склад бальзаму для губ найбільше впливає на його результативність. Коли губи вимагають зволоження і живлення, то варто використовувати цей косметичний засіб. Проте заздалегідь дізнайтеся, як його вибрати і використовувати, які інгредієнти можуть бути небезпечними, які корисними, повідомляє 24 Канал.

У холодні пори року бальзам для губ стає мастхевом чи не кожної косметички. Але важливо знати, що окремі компоненти у складі засобу можуть лише створювати ефект зволоження, а насправді лише сушити і подразнювати шкіру.

Що потрібно знати про бальзам для губ

Яких інгредієнтів уникати у складі бальзаму для губ

Ароматизатори. Засіб зі сильним запахом може бути небезпечним для губ. Ароматизовані бальзами зазвичай містять циннамати – це речовини, які спричиняють подразнення й алергічні реакції. Окрім цього, коли бальзам надмірно пахне чимось їстівним, то виникає чимала спокуса облизати губи, а від цього вони стають більш сухими і тріскають.

Фенол і ментол. Інгредієнти зазвичай трапляються у складі бальзамів з ефектом "збільшення губ". Вони подразнюють шкіру губ, стимулюють кровообіг, через що справді об'єм вуст може візуально збільшитися. Проте не варто вдаватися до такого способу заради недовготривалого результату. Згадані речовини можуть спровокувати подразнення і підвищену сухість делікатної шкіри губ. Зокрема, коли фенол потрапляє на внутрішню слизову губ, то травмує її, а інколи навіть викликає алергічну реакцію.

Інгредієнти зазвичай трапляються у складі бальзамів з ефектом "збільшення губ". Вони подразнюють шкіру губ, стимулюють кровообіг, через що справді об'єм вуст може візуально збільшитися. Проте не варто вдаватися до такого способу заради недовготривалого результату. Згадані речовини можуть спровокувати подразнення і підвищену сухість делікатної шкіри губ. Зокрема, коли фенол потрапляє на внутрішню слизову губ, то травмує її, а інколи навіть викликає алергічну реакцію. Парафін і петролатум. Такі компоненти створюють на поверхні губ бар'єр, який призначений для втримування вологи, що допомагає зберігати губи довше зволоженими. Проте насправді ви отримаєте протилежний ефект. Бар'єр, який утворюють парафін і петролатум, закриває доступ кисню до губ, вони стають сухими і подразненими. У результаті – замкнуте коло: бальзам наче на губах, але відчуття сухості нікуди не зникає. Тому звідси виникає бажання наносити ще більше бальзаму, але це нічого не змінить.

Які інгредієнти шукати у складі бальзаму для губ

Бальзам повинен утримувати вологу в шкірі. Тому завжди шукайте окклюзивні речовини у складі засобу для зволоження губ. Серед них: олія ши, бджолиний віск, ланолін, сквалан, олії кокоса і жожоба, мінеральна олива, карбамід, диметикон і вазелін.

Для додаткового живлення також варто звернути увагу на бальзами з вітаміном E у складі. Корисними для шкіри губ ще будуть гіалуронова кислота, цераміди, ніацинамід і лінолева кислота. Останні 3 необхідні для швидкого відновлення після сильного обвітрювання: вони не лише зволожать, але й забезпечать швидке загоєння тріщинок.

Як правильно використовувати бальзам для губ

Важливо запам'ятати, що бальзам не повинен бути на губах постійно. Багато людей, які нав'язливо використовують засіб, перетворюють це у шкідливу звичку. Дерматологи переконані, що надмірне зволоження губ заважає їхньому відлущенню. Через це більш глибокий шар шкіри, що відповідає за її регенерацію, не отримує сигнал про сухість і не виробляє нові клітини. Це призводить до того, що губи залишаються весь час сухими.

Намагайтеся поетапно зменшувати кількість разів нанесення бальзаму. Спочатку це може бути некомфортно, але згодом шкіра губ адаптується. Найбільш ідеальним варіантом є використання бальзаму як зволожувального крему для обличчя – двічі на день. Цього достатньо, аби зберегти необхідний рівень зволоження.