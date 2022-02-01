В збірній України на Олімпіаді – два нові випадки коронавірусу

Двоє нових заражених коронавірусом виявлено в українській делегації на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні. Слідом за старшим тренером чоловічої команди з біатлону Юраєм Санітрою на самоізоляцію вирушають ще двоє його колег, повідомляє Обозреватель.

Два позитивні тести на коронавірус здали представники обслуговуючого персоналу біатлонної збірної. За інформацією джерела, випробування всіх десяти спортсменів виявилися негативними. Однак у команді з тривогою щодня чекають на результати чергових аналізів. Санітра знаходиться в Китаї та спілкується з персоналом команди дистанційно.

Окрім словацького фахівця, у "ув'язненні" побував уже тренер жіночої команди Ігор Ященко. У неділю його тест показав позитивний результат, а вже у понеділок, 31 січня – негативний.

Після цього фахівця повернули із самоізоляції до збірної. Загалом у нашій збірній – п'ять тренерів: ще наставники жіночої команди словенець Урош Велепець та Олександр Кравченко, а також Олексій Кравченко, який працює із чоловіками.