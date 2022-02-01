Союз України, Польщі та Британії: Кулеба розповів про деталі

Україна, Польща та Велика Британія, справді, створюють новий малий альянс для зміцнення поясу безпеки та посилення Балто-Чорноморської осі. Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє Корреспондент.

За його словами, з ініціативою створення такого тристороннього формату співробітництва у жовтні 2021 року виступила Україна.

"Я вдячний колегам і друзям Ліз Трасс і Збігневу Рау, які відгукнулися, і закипіла тристороння робота по лінії МЗС трьох країн, в яку кожна держава робить рівноцінно важливий внесок" , – зазначив Кулеба.

Він додав, що цей новий формат є частиною нашої стратегії малих альянсів як проактивної зовнішньої політики України. Окрема увага приділена їм і у Стратегії зовнішньополітичної діяльності.

"Ми не можемо чекати безпеки і процвітання десь у майбутньому, коли станемо членами ЄС і НАТО. Вони потрібні нам вже сьогодні. Тому ми вже сьогодні досягаємо практичного зміцнення, згуртовуючи дружні та близькі за духом країни до малих альянсів. Ми створюємо пояс безпеки і процвітання та посилюємо Балто-Чорноморську вісь" , – резюмував Кулеба.

Своєю чергою, польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький підтвердив на брифінгу в Києві, що новий політичний формат між Україною, Польщею та Великою Британією буде співпрацею у сфері безпеки в регіоні.

"Головною цінністю є, природно, безпека в регіоні. Завдяки безпеці може розвиватися культура, економіка, торгівля. Ми всі у регіоні в цьому зацікавлені. Ця співпраця є боротьбою за безпеку﻿ у регіоні" , – сказав Моравецький.

За його словами, формат політичного співробітництва, який створюють міністерства закордонних справ трьох країн, є дуже важливим.