Перепади температур і мокрий сніг: погода 2 лютого

Майже по всій території України вдень буде плюсова температура﻿ повітря, а вночі в деяких областях прогнозується -10°С.

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У середу, 2 лютого, у західних регіонах (крім Закарпаття) стовпчики термометрів будуть триматися на позначках від 0°С до +2°С, вночі буде прохолодніше - від -3°С до -8°С. У центральних областях очікується від +1°С до +3°С вдень та від -2°С до -7°С вночі. У північній частині України вдень термометри покажуть від -1°С до 1°С, а вночі на цій території буде найхолодніше – від -7°С до -10°С. У східних та південних областях повітря прогріється до +2°С...+5°С вдень, а вночі синоптики прогнозують середню температуру від -1°С до -3°С. Найтепліше буде у Криму, де "плюс" буде триматись протягом доби - від +6°С до +8°С вдень та +2°С до +4°С вночі.

Опади 2 лютого очікуються у вигляді снігу та мокрого снігу на заході, на півдні та сході у вигляді мокрого снігу та дощу, а на решті території країни - без істотних опадів. Майже в усіх західних областях прогнозується вітер 14-25 км/год, у південних, центральних регіонах, в Закарпатській і Харківській областях буде спокійніше – в середньому 4-14 км/год. На решті території України синоптики прогнозують вітер зі швидкістю 11-18 км/год. І найсильніший вітер буде у Криму – 18-29 км/год.

У столиці України, Києві﻿, 2 лютого стовпчики термометрів покажуть від 0°С до +2°С протягом дня, вночі похолодає до -7°С, вітер 11-18 км/год, істотні опади не прогнозуються.