Нардеп Гузь влаштував сутичку з охороною Ради

Народний депутат групи "За майбутнє" Ігор Гузь влаштував сутичку з охороною Верховної Ради, повідомляє Лівий берег.

Інцидент стався до початку ранкового засідання, на якому очікують президента України Володимира Зеленського з нагоди відкриття нової, сьомої, сесії ВРУ дев’ятого скликання.

Депутат намагався пронести до зали Верховної Ради України великий пакет. За його словами, з прапорами країн НАТО. Але охорона парламенту цьому перешкоджала, оскільки це заборонено Регламентом ВР.

Проте Гузь влаштував штовханину з охороною та проніс прапори до сесійної зали.