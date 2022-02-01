Більше не Daimler. Виробник Mercedes-Benz змінив назву

Німецький автоконцерн Daimler змінив назву Mercedes-Benz Group. Компанія завершила реструктуризацію, повідомляє Новое время.

Німецький автовиробник Daimler AG змінює назву і з 1 лютого цього року називатиметься Mercedes-Benz Group.

Такий ребрендинг знаменує завершення масштабної реструктуризації компанії, яка розпочалася наприкінці 2021 року.

Вантажний підрозділ Daimler Truck вивели до окремої компанії. Вона торгується на Франкфуртській фондовій біржі під тикером DTG. Mercedes-Benz Group зберігає у компанії частку 35%.

Компанія Mercedes-Benz Group зосередиться на виробництві легкових автомобілів. Компанія торгуватиметься на фондовому ринку під тикером MBG. Емблема автовиробника залишиться тією ж – трипроменева зірка Mercedes.

Жодних змін для акціонерів не буде. Акції Mercedes-Benz Group AG залишаться у списку німецьких фондових індексів DAX.

Автовиробник підтвердив свій намір розпочати випуск електромобілів та зайняти лідируючі позиції на цьому ринку.