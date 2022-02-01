Вихід нового флагмана Samsung затримається

Старт продажів смартфонів лінійки Samsung Galaxy S22 затримається на місяць, пише портал PhoneArena з посиланням на дані інсайдера Джона Проссера, повідомляє Газета.ru.

Модель Samsung Galaxy S22 Ultra надійде до магазинів з 25 лютого – через два тижні після релізу, наміченого на 9 лютого.

Що ж до Galaxy S22 та Galaxy S22+, то перші покупці отримають їх лише 11 березня. За словами Проссера, проблеми в ланцюжках постачання стали головною причиною перенесення дат початку продажів смартфонів.

Флагманська модель Galaxy S22 Ultra повинна замінити собою раніше скасовану лінійку Note. Дизайн пристрою буде наближений до серії Note завдяки більш «незграбному» вигляду. Крім того, смартфон отримає підтримку фірмового стілуса S Pen.