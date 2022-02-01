Компанія Tesla відкликає понад 53 тис. автомобілів

Компанія Tesla відкликає в США 53 822 електромобілі, випущені з 2016 по 2022 рік. Їхні власники можуть зіткнутися з програмним збоєм автопілота, через який машина продовжує рух навіть там, де дорожні знаки забороняють проїжджати без зупинки, повідомляє Автоновости дня.

Як повідомили у Національному управлінні безпеки руху на трасах США (NHTSA), відгуку підлягають деякі автомобілі Model S та Model X 2016-2022 років випуску, Model 3 2017-2022 років випуску та Model Y 2020-2022 років.

Приводом для відкликання стала функція rolling stop (зупинка на ходу), яка, будучи закладеною в базове програмне забезпечення системи автономного водіння, може дозволити автомобілю продовжити рух навіть під знаками, що забороняють проїзд без зупинки.

Про аварії, які сталися через цю помилку, поки що нічого невідомо, але Tesla вже пообіцяла випустити нову версію програмного забезпечення без функції rolling stop.