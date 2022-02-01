Рінат Ахметов пряснив, як Олег Татаров став його юристом

Власник SCM розповів про співпрацю з адвокатською структурою Креденс, де раніше працював Олег Татаров. За словами Ахметова, йому порекомендували цю юрфірму. Проте бізнесмен не уточнив, про кого йдеться, повідомляє Новое время.

У переданій виданню через прес-службу відповіді на питання про знайомство з віп-чиновником найбільший бізнесмен відповів так:

«У мене жодних стосунків із паном Татаровим немає. У 2020 році мене запрошували в НАБУ для надання свідчень, і в якості юриста мені порекомендували фірму, в якій на той момент працював Олег Татаров. До цього ми не були знайомі та після жодних контактів не підтримуємо».

Безпосередньо захистом інтересів мільярдера займалися Наталія Дрігваль та Артем Трекке, два старші партнери юрфірми Креденс, у якій Татаров був співзасновником.

Глава Центру протидії корупції ( ЦПК) Віталій Шабунін озвучив свою версію, чому найзаможніший олігарх зупинив свій вибір на Татарові, маючи можливість найняти найкращих адвокатів.

"Татаров допомагав досягти вигідних експертиз у справі Роттердам+" , - припустив у коментарі НВ Шабунін.

"Можливо це пов'язано зі справою про так звану формулу Роттердам+. НАБУ підозрювала у завданні збитків державі від її запровадження топ-менеджера ахметівської компанії ДТЕК Івана Гелюха" , - йдеться у статті.

«Більшість успішних адвокатів у наш час сильні тим, що мають зв'язки та можливість контактувати з суддями. Це насамперед „рішалово“, — додав екс-начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк. — І стосується не лише Татарова, а й усієї правоохоронної системи».

Нагадаємо, у лютому 2020 року, за півроку до призначення Татарова в Офіс президента, журналісти зафіксували Татарова біля будівлі НАБУ разом із Рінатом Ахметовим.