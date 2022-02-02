Aston Martin представила найпотужніший кросовер DBX707

Британська компанія Aston Martin явила найпотужнішу версію свого кросовера DBX. Автомобіль отримав індекс 707, який означає потужність розташованого під капотом V8, повідомляє Обозреватель.

Нещодавно в Aston Martin пообіцяли представити "найпотужніший позашляховик у світі". Сказано – зроблено! Компанія презентувала версію DBX707 з бітрубованим V8.

За основу для новинки взяли 4-літровий двигун V8 із подвійним турбонаддувом від AMG. Джерело: Aston Martin

За основу для новинки взяли 4-літровий двигун V8 із подвійним турбонаддувом від AMG. Після доопрацювання та змін налаштування турбін потужність вдалося збільшити на 157 к.с., а момент, що крутить, довести до 900 Нм (+200 Нм). Реалізувати потенціал форсованого двигуна допомагає модернізована 9-ступінева роботизована коробка передач із "мокрим" зчепленням.

Також у процесі роботи над новинкою були переналаштовані блоки управління всіма системами, включаючи повнопривідну трансмісію та диференціал обмеженого тертя. В результаті на розгін від 0 до 100 км/год новинці потрібно всього 3,2 секунди, а максимальна швидкість досягає 310 км/год, що на 4 км/год більше, ніж у володаря колишнього титулу найшвидшого люксового SUV – Bentley Bentayga Speed.

На розгін від 0 до 100 км/год новинці потрібно всього 3,2 секунди, а максимальна швидкість досягає 310 км/год. Джерело: Aston Martin

Для кращої керованості та підвищення динамічних характеристик інженери переналаштували адаптивну пневмопідвіску, а встановили нові пружини та новий підсилювач керма. У стандартну комплектацію новинки увійшли карбоно-керамічні диски діаметром 420 мм спереду та 390 мм – ззаду. У базі пропонуються 22-дюймові диски, але можна замовити 23-дюймові.

Зовні автомобіль доопрацювали з погляду аеродинаміки. 707-й виглядає більш агресивно завдяки іншим бамперам, більшого облицювання радіатора, а також переднього спліттера. З боків з'явилися додаткові аеродинамічні "крила", а новий задній бампер з "квартетом" вихлопних патрубків імплантували розвинений дифузор. Доповнює образ новий задній спойлер.

Доповнює образ новий задній спойлер. Джерело: Aston Martin

У салоні змінилася панель приладів. На центральній консолі з'явилися нові перемикачі вибору режиму руху, зокрема спеціальні кнопки для налаштування підвіски, ESP, режиму ручного вибору передач та активного вихлопу, що дозволить водієві змінювати свої переваги, не заходячи в сенсорне меню, як на DBX.

На центральній консолі з'явилися нові перемикачі вибору режиму руху. Джерело: Aston Martin

Також для моделі підготували нові спортивні крісла з електричним регулюванням за 16 параметрами та підігрівом. Для новинки підготували власні варіанти обробки інтер'єру, а для тих, кому вони видадуться недостатньо вишуканими, зможуть звернутися до майстрів фірмового підрозділу Q by Aston Martin.

Aston Martin представив новий кросовер DBX707. Джерело: Aston Martin

Виробництво DBX707 стартує до кінця першого кварталу цього року, а перші покупці зможуть отримати позашляховик вже у квітні.