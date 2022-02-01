У Донецьку знайшли бомбу в будівлі "райадміністрації"

У будівлі "адміністрації" Київського району окупованого Донецька було виявлено та знешкоджено вибуховий пристрій, повідомляє Ділова столиця.

Про це у своєму Telegram-каналі написав "мер" Донецька при угрупованню "ДНР" Олексій Кулемзін.

Так, 1 лютого електронною поштою надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі "адміністрації", після чого 49 співробітників і 10 відвідувачів було евакуйовано. Ніхто не постраждав.

"ДНР" заявила, що при обстеженні будівлі в одному з приміщень знайшли саморобний вибуховий пристрій з елементами, що вражають.

"Цей пристрій, що складається з чотирьох чотирисотграмових тротилових шашок і чотирьох електродетонаторів, а також вражаючих елементів, повинен був бути приведений у дію за допомогою дзвінка на мобільний телефон" , — заявили в "МДБ ДНР".

Бойовики зазначили, що "вибуховий пристрій із вражаючими елементами" було знищено на місці.

"ДНР" заявила, що таким чином запобігла "терористичному акту українських спецслужб" у будівлі "адміністрації" Київського району Донецька.