В Укрпошті з 1 лютого можна сплатити відправку посилки в інтернеті
Клієнти "Укрпошти" з 1 лютого можуть оплатити вартість доставки посилок онлайн, повідомляє Ділова столиця.
Оплатити доставку посилки онлайн можна на офіційному сайті компанії в "Особистому кабінеті".
"Послуга буде корисна насамперед тим, хто відправляє кілька відправлень за раз: оформивши відправлення і сплативши онлайн, залишається всього лише віднести посилки до відділення і вказати номер ШКІ (штрихкодовий ідентифікатор), що суттєво скорочує час, проведений в операційному залі", — пояснили в "Укрпошті".
Для клієнтів, що оформлюють відправлення онлайн у особистому кабінеті або за допомогою АРІ, діє знижка 5% на внутрішні відправлення і 3-15% на міжнародні.
"Ця послуга діє для оформлення відправлень онлайн на внутрішні: "Укрпошта Стандарт", "Укрпошта Експрес" та міжнародні відправлення: "Дрібний пакет рекомендований", "Посилка" та "EMS", — додали в компанії.
Оплата за відправлення онлайн стягується в два етапи.
Спочатку на картковому рахунку клієнта блокується вартість пересилання відправлення при оформленні у "Особистому кабінеті".
А у відділенні під час передачі посилки до пересилання адресатові, здійснюється списання з карткового рахунку клієнта "Особистого кабінету" уточненої вартості пересилання відправлень. Відповідно, в "Особистому кабінеті" статус "попередня оплата" змінюється на "оплачено".