Борис Джонсон прибув до Києва

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув у вівторок до Києва для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Кадри зустрічі в аеропорту Бориспіль транслювали українські телеканали.

Вилітаючи в Україну, Джонсон написав на своїй сторінці у Twitter:

"Лічу до Києва сьогодні, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським для переговорів. Як друг і демократичний партнер, Великобританія продовжить відстоювати суверенітет України перед тими, хто прагне її зруйнувати".

Зустріч Зеленського та Джонсона з представниками ЗМІ розпочнеться о 19:00 у Маріїнському палаці Києва.