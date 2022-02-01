Одеський завод шампанських вин продали на аукціоні

Право на приватизацію цілісного майнового комплексу (ЦВК) Одеського заводу шампанських вин (Одеса) виграло ТОВ "Елітбуд груп" (Одеса), що належить Аскольду Ковалю, і збільшило в ході торгів між сімома компаніями вартість активу в 2,3 рази - зі стартових 87,38 млн до 195,03 млн грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідну інформацію про підсумки приватизаційного аукціону 1 лютого оприлюднено на сайті майданчика онлайн-аукціонів "ProZorrо.Продажи" у вівторок.

За даними торгового майданчика, в аукціоні взяли участь сім компаній. Основними конкурентами "Елітбудгруп" виступили ТОВ "Торгівельна компанія "Тунелла" (Одеса, запропонувало 195,02 млн грн), ПрАТ "Одеський завод шампанських вин" (Одеса, 195,01 млн грн) та ТОВ "Лейн груп" (Київ, 195 , 0 млн грн).

Згідно з єдиним держреєстром юридичних осіб та фізосіб-підприємців, єдиний акціонер ТОВ "Елітбуд груп" зі статутним капіталом 44 тис. грн – Аскольд Коваль, якому також належить чверть акцій ТОВ "Вінфорт" – компанії-імпортера та дистриб'ютора алкогольних напоїв в Україні.

Фонд держмайна раніше уточнив, що виробничі потужності заводу використовувалися орендарем - ПрАТ "Одеський завод шампанських вин" для виробництва та розливу шампанського та ігристих вин. З січня 2018 року виробничу діяльність на ньому зупинено.