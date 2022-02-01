"Не страшно, хоч і огидно": Коболєв прокоментував обшуки
Ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що проведені в нього обшуки не змусять його покинути країну та не відлякають від ведення нещодавно розпочатого бізнесу, повідомляє Ділова столиця.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Я жив, живу і планую продовжувати жити в Україні (хоч і користуюсь наразі можливістю багато подорожувати). Я також започаткував свій приватний бізнес в Україні і не збираюся від нього відмовлятись. Тому лякати мене чи передавати привіти немає жодного сенсу. Мені не страшно, хоч і трошки огидно", — заяви Коболєв.
Він також підтвердив, що обшуки у нього відбувалися у справі про передачу АТ "Укртрансгаз" на підставі низки судових рішень 305 млн куб. м газу ТОВ "Профі Газ".
"Справа тягнеться вже відносно давно (як і велика кількість інших справ, які відкривалися та продовжують відкриватися або з метою банального залякування, або публічної дискредитації команди "Нафтогазу" 2014-2021). Про неї багато публічно доступної інформації в пресі, на сайті "Нафтогазу", тому не бачу сенсу тут її пояснювати в деталях", — зазначив він.
"Відмічу основне — у процесі врегулювання проблеми, яка виникла понад 20 років тому, команди "Нафтогазу" та "Укртрасгазу" керувалися інтересами цих компаній та змогли запобігти незаконному списанню грошових коштів на суму близько 2 млрд грн (в тому числі повернути понад 200 млн грн уже списаних коштів), що значно перевищувало ринкову вартість спірного газу в період урегулювання", — додав Коболєв.