"Не страшно, хоч і огидно": Коболєв прокоментував обшуки

Ексголова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв повідомив, що проведені в нього обшуки не змусять його покинути країну та не відлякають від ведення нещодавно розпочатого бізнесу, повідомляє Ділова столиця.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я жив, живу і планую продовжувати жити в Україні (хоч і користуюсь наразі можливістю багато подорожувати). Я також започаткував свій приватний бізнес в Україні і не збираюся від нього відмовлятись. Тому лякати мене чи передавати привіти немає жодного сенсу. Мені не страшно, хоч і трошки огидно" , — заяви Коболєв.

Він також підтвердив, що обшуки у нього відбувалися у справі про передачу АТ "Укртрансгаз" на підставі низки судових рішень 305 млн куб. м газу ТОВ "Профі Газ".

"Справа тягнеться вже відносно давно (як і велика кількість інших справ, які відкривалися та продовжують відкриватися або з метою банального залякування, або публічної дискредитації команди "Нафтогазу" 2014-2021). Про неї багато публічно доступної інформації в пресі, на сайті "Нафтогазу", тому не бачу сенсу тут її пояснювати в деталях" , — зазначив він.