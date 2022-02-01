Суд у Норвегії відмовив терористу Брейвіку в достроковому звільненні

Суд у Норвегії відмовив терористу Андерсу Брейвіку в умовно-достроковому звільненні, повідомляє AFP, повідомляє Новое время.

Брейвік є організатором та виконавцем вибуху замінованого авто в центрі Осло та нападу на молодіжний табір Норвезької робочої партії на острові Утойя у липні 2011 року, внаслідок яких загинуло 77 людей та ще 151 було поранено.

2012 року Брейвіка засудили до 21 року позбавлення волі з можливістю продовження тюремного терміну необмежену кількість разів. Після відбуття перших десяти років ув'язнення він мав право просити про умовно-дострокове звільнення.

У березні 2016 року Брейвік заявив, що його п'ятирічна ізоляція в одиночній камері порушує європейську Конвенцію з прав людини. Верховний суд визнав, що умови його утримання не є порушенням. Терорист подав скаргу до Європейського суду з прав людини, який також визнав умови його утримання гуманними.