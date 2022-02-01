"Соціальні товари" в Україні продовжують дорожчати

В Україні з 24 по 28 січня подорожчала більшість соціально значущих товарів. Найбільше в ціні додали дизельне паливо та бензин А-95 (+3,9% та 3,5% відповідно). А серед продуктів харчування – морква (+3,5%), повідомляє Обозреватель.

Про це свідчать дані Міністерства економіки. За, найбільше подорожчали:

яловичина – на 1,87 грн., до 210,8 грн/кг (+0,9%);

Імпортні антибіотики – на 1,83 грн, до 89,26 грн за 10 од. (+2,1%);

дизпаливо – на 1,2 грн, до 31,8 грн/літр (+3,9%);

бензин А-95 – на 1,1 грн, до 32,62 грн/літр (+3,5%);

вітчизняні антибіотики – на 1,01 грн, до 39,67 грн за 10 од. (+2,6%);

капуста – на 56 коп., до 20,31 грн/кг (+2,9%, на думку експертів, зростанню її ціни сприяє реекспорту української капусти через Білорусь до Росії, де зараз відчувається гострий її дефіцит);

морква – на 52 коп., до 15,35 грн/кг (+3,5%);

вершкове масло жирністю 72-82,5% – на 40 коп., до 43,76 грн (+0,9%);

курячі тушки – на 29 коп., до 74,08 грн/кг (+0,4%);

імпортні жарознижувальні та знеболювальні препарати – на 28 коп., до 19,3 грн за упаковку (+1,5%);

цибуля – на 27 коп., до 14,68 грн/кг (+1,8%).

Що подешевшало

На тлі подорожчання практично всього кілька товарів впали в ціні. Мова йде про:

яйця – на 1,93 грн, до 31,73 грн/десяток;

свинину – на 77 коп., до 114,98 грн/кг;

етанол – на 22 коп., до 31,45 грн/100 мл;

автогаз – на 2 коп., до 18,91 грн/літр;

цукор – на 1 коп., до 26,02/кг.

Ціни продовжать зростати

За результатами опитування Національного банку України, підприємства мають намір й надалі підвищувати ціни на свою продукцію.

"Бізнес упогіршив оцінки щодо економічної діяльності своїх підприємств. У січні 2022 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) склав 40,5 пункту порівняно з 48,6 у грудні 2021 року, що є найменшим значенням за останні 12 місяців" , – розповіли у регуляторі.

Там наголосили, що показники зменшили всі основні сектори бізнесу. Зокрема:

промисловість – на 6,1 пункту, з 49 до 42,9;

торгівля – на 8,9 пункту, з 49,6 до 40,7;

сфера послуг – на 11,9 пункту, з 47,8 до 35,9;

будівництво – на 14,2 пункту, з 47,2 до 33.

"На рівень очікувань підприємств усіх секторів економіки, залучених до опитування, впливали як традиційне для початку року ослаблення ділової активності, так і низка додаткових факторів. Серед них – погіршення епідемічної ситуації, підвищення цін на енергоносії у світі, а також зростання ймовірності військового конфлікту" , – наголосили в НБУ.

ІОДА – інструмент оперативної оцінки та відстеження тенденцій у розвитку економіки. Він характеризує економічний розвиток країни протягом місяця.

Ціни на продукти та ліки перевіряють щодня

В Україні посилили контроль за цінами на продукти, медикаменти й інші соціально важливі товари. Тепер Держслужба статистики має щодня перевіряти та звітувати Кабміну про вартість хліба, борошна, круп, овочів цукру, соняшникової олії, медичних масок, антибіотиків, бензину тощо.

Така норма передбачена розпорядженням Кабінету міністрів. Документ ухвалили на засіданні 12 січня, яке транслювалося на YouTube. Додатки містять такий список товарів, ціни на які перевіряє держава:

пшеничне борошно вищого ґатунку;

макаронні вироби із м'яких сортів пшениці;

батон та житньо-пшеничний хліб;

гречана та вівсяна крупи, а також пшоно;

свинина, яловичина, м'ясо птиці (куряча тушка);

пастеризоване молоко до 2,6% жирності (у плівці);

вершкове масло 72-82,5% жирності;

сметана жирністю до 15%;

курячі яйця категорії С1;

соняшникова олія;

цукор;

білокачанна капуста, цибуля, буряк, морква, картопля;

розчин етанолу (96%);

жарознижувальні препарати (українські та імпортні);

антибіотики (українські та імпортні);

одноразові медичні маски;

бензин А-95, дизельне паливо та скраплений автогаз.

У документі також зазначено, що різні відомства по-різному перевірятимуть ціни:

щодня зі звітом до 16:00 – Державна служба статистики;

щотижня зі звітом у середу до 16:00 – Міністерство аграрної політики, а також обласні адміністрації та Київська міська адміністрація.

раз на тиждень по п'ятницях – Мінекономіки має готувати аналітичний звіт про зміни цін.

При цьому Держпродспоживслужбі доручили щотижня аналізувати декларації продавців та виробників щодо підвищення цін на товари. Попереджати про суттєві зміни цін вони зобов'язані заздалегідь.