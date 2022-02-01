Україна та Польща планують з'єднати столиці країн швидкісною залізницею. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, переговори щодо цього вже почалися, повідомляє УНІАН.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що український уряд вже розпочав переговори щодо будівництва залізничного сполучення Київ - Варшава з урядом Польщі.

"За ініціативи президентів України та Польщі ми розпочали діалог про поєднання швидкісною залізницею Києва та Варшави. А також розпочали реконструкцію, модернізацію й технічне переоснащення п’яти пунктів пропуску на українсько-польському кордоні" , - сказав він.

Також Шмигаль розповів, що Україна та Польща розпочали переговори про підготовку до укладення Угоди про лібералізацію міжнародних транзитних вантажних перевезень Україна-ЄС.