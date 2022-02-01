Валютний ринок вівторка: підсумки дня

У перший день лютого падіння безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку змінилося зростанням. Важливу роль у цьому відіграла інтервенція Національного банку України.

Східна корекція на міжбанківському валютному ринку тривала з минулого четверга: після того, як безготівковий долар ненадовго піднявся вище за позначку 29 гривень, він встиг подешевшати на 78 копійок. Сьогодні котирування опустилися до 28,255 гривень на купівлі та 28,28 гривень на продажу. Спочатку ситуацію вийшов рятувати Національний банк: регулятор купив близько 30 млн. доларів за ціною 28,29 гривень. Потім на ринку з'явилися банки, які становлять інтереси іноземних компаній. Їхні покупки повернули долар вище за позначку 28.40 гривень.

Закрили основну фазу торгів вівторка на 3 копійки на купівлі, та на 1,5 копійки на продажі вище, ніж у понеділок.

Хід торгів

Стартові котирування – 28,30/28,40 (купівля/продаж).

Торги вівторка відкрилися трохи більше, ніж у попередні дні: спред на відкритті становив 10 копійок. Перші дві операції на 1 млн. доларів за ціною 28,30 гривень пройшли о 9:12. Спочатку ініціативу взяли в свої руки покупці: вони одразу почали грати на зниження, і до 10:00 цінник на покупку опустився до 28.255 гривень. На цей момент на ринку з'явився Національний банк: регулятор знову застосував тактику «вибору кращої ціни», але цього разу рятував не покупців, а продавців. 30 млн доларів, куплених по 28,29 гривень, виявилося цілком достатньо. Імпортери і самі зрозуміли, що долар подешевшав уже достатньо, і почали виставляти заявки на покупку. А коли до них приєдналися іноземні компанії, курс долара остаточно розгорнувся, піднявшись від мінімумів на 20 копійок.

Котирування закриття торгів на 16:00 – 28,41/28,435 (купівля/продаж). Остання угода пройшла за ціною 28,425.

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg на 16:00 сьогодні знизився на 143,5 млн. порівняно з понеділком і склав 232 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,2971 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 28,2971 гривень. Офіційний курс долара на 2 лютого встановлено на позначці 28,318 гривні за долар, зниження на 13,75 копійок.

встановлено на позначці 28,318 гривні за долар, зниження на 13,75 копійок. Офіційний курс євро на 2 лютого встановлено на позначці 31,8875 гривень за євро, зростання на 14,11 коп.

Курс готівкового долара сьогодні змінювався вкрай динамічно. Вранці столичні оптові обмінники продавали готівкового "американця" по 28,28-28,30 гривень. До 10-ї ранку в Києві почали з'являтися пропозиції купити долар по 28,20 гривень. Але як тільки на міжбанку почалося зростання, цінники на продаж різко пішли вгору. На обідню перерву долар подорожчав до 28,40 гривень – на 20 копійок від ранкових мінімумів. До 17-ї години долар у столиці подешевшав до 28,35 гривень, але після повідомлення про погані підсумки аукціону Міністерства фінансів виріс до 28,38-28,40 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 18:00 – 1,1247 долара. Сьогодні євро спробував продовжити вчорашнє зростання, але досягнувши позначки 1,1277, потрапив під хвилю продажів проти всіх валют і скоригувався нижче. Подорожчав готівковий євро: ще вранці його можна було купити по 31,77-31,80 гривень, до обіду цінники переписали на 31,90, а надвечір - навіть на 32,00 гривень.

Російський рубль продовжує зміцнюватися до американського долара. Сьогодні надвечір він досяг рівня 76,40 за долар і станом на 18:00 торгується в діапазоні 76,40-76,55 рублів за долар. Готівковий рубль у столиці сьогодні теж трохи подорожчав: уранці його продавали по 3,64-3,66 гривні за 10 рублів, а надвечір - по 3,67-3,69 гривні. Дається взнаки той факт, що рубль сьогодні зміцнився до долара, а гривня, навпаки, подешевшала.