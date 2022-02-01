Суд відпустив Чауса під заставу

Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід підозрюваному в корупції екс-судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу – замість цілодобового домашнього арешту він може вийти під заставу у 717,9 тисячі грн, повідомляє Дзеркало тижня.

12 січня Чаус продовжили домашній арешт, під яким він перебуває з серпня минулого року. У рішенні суд послався на норми КПК України, згідно з якими загальний термін домашнього арешту під час досудового розслідування не може перевищувати 6 місяців (досудове розслідування вже давно завершено і зараз у справі Чауса триває судовий розгляд).

Таким чином, граничний термін домашнього арешту екс-судді мав скінчитися 3 лютого. Прокурор ініціювала зміну домашнього арешту на утримання під вартою, але суд задовольнив клопотання частково та призначив Чаусу заставу.

Якщо протягом п'яти днів за екс-суддю внесуть гроші, він зможе вільно пересуватися Києвом. При цьому за підозрюваним утримається необхідність утримуватися від спілкування зі свідками, здати паспорт та носити електронний браслет. Термін дії обов'язків – два місяці.