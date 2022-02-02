Олімпіада-2022: де дивитися урочисту церемонію відкриття
Четвертого лютого відбудеться урочиста церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор-2022. 24-ті в історії зимові Ігри пройдуть в столиці Китаю - Пекіні, повідомляє УНІАН.
Де та коли дивитися церемонію відкриття Олімпіади-2022
Церемонію відкриття можна буде переглянути на "UA: Перший". Подія розпочнеться 4 лютого о 13:55 за київським часом.
Відкриття Ігор-2022 відбудеться на Національному стадіоні Пекіна, який також має іншу назву - "Пташине гніздо".
Режисером церемонії відкриття виступить 71-річний Чжан Їмоу, володар "Золотого лева" Венеційського кінофестивалю та "Золотого ведмедя" Берлінале.
Олімпіада-2022: що потрібно знати
- Буде розіграно 109 комплектів медалей в 15 видах спорту. На цих Іграх вперше будуть розігруватися медалі в жіночому слоуп-стайлі (фрістайл), чоловічому і жіночому біг-ейрі (сноуборд), змішаній естафеті в шорт-треку і жіночих одиночних заїздах в бобслеї.
Україна на зимових Олімпійських іграх: головне
- Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх 8 медалей: 3 золоті, 1 срібну та 4 бронзові.
- У 2002 і 2010 роках збірна поверталася зі змагань без нагород.
- На минулій Олімпіаді у нас була тільки одна нагорода - "золото" в лижній акробатиці від Олександра Абраменка.