Зеленський зустрівся з Джонсоном (Оновлено)

Український лідер Володимир Зеленський зустрів прем'єр-міністра Велико Британії Бориса Джонсона у Маріїнському палаці, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми обговорили комплекс кроків щодо стримування Російської Федерації. Тут моя думка відома: слово "стримування" доводить її логічність. Будь-які заходи дієві до, а не після. Профілактика краще реанімації. Це доводить і нещодавнє рішення британського уряду про розробку закону, який посилить і розширить санкції за агресію проти України", – наголосив Зеленський у заяві за підсумками зустрічі.

Він також подякував Великій Британії за підтримку євроатлантичних прагнень України.

Переговори прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона і президента України Володимира Зеленського

"Подальше вторгнення Росії в Україну було б політичною та гуманітарною катастрофою, а також військовою катастрофою. Мені здається, що це було б військовою катастрофою як для Росії, так і для світу. І потенційне вторгнення було б поразкою для президента Путіна", - сказав Джонсон на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Прем'єр-міністр Великої Британії анонсував запровадження пакету антиросійських міжнародних санкцій у разі порушення російського військами українського кордону.

"Ми також разом з іншими країнами готуємо пакет санкцій та інших заходів, які будуть активовані тієї самої хвилини, коли нога російського солдата наважиться перетнути український кордон і ступити на українську територію", - сказав Джонсон.

Глава британського уряду зазначив, що ці санкції узгоджені зі США.

"Життєво важливо, щоб в Москві розуміли, що автоматично ці санкції набудуть чинності, з тим, щоб в ту хвилину, коли почнеться вторгнення на територію суверенної України, ці санкції почали працювати. Хотів би додати щодо позиції наших американських партнерів. Ми сподіваємося, що з ними ми вже погодили такий підхід, і ці санкції почнуть працювати одночасно", - сказав він.

Джонсон наголосив, що це робиться "не для того, щоб проявити ворожість до Росії, а щоб продемонструвати свою відданість захисту свободи, демократії та суверенітету України перед лицем агресії.

Напередодні візиту Джонсона до столиці України уряд Великої Британії оголосив про виділення 88 мільйонів фунтів стерлінгів (більше 118 млн. доларів) на підтримку стабільного управління та енергетичної незалежності України від Росії.