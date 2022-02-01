"Газпром" в два рази збільшив транзит газу через Україну

Російська компанія "Газпром"сьогодні, 1 лютого, у два рази збільшив транзит газу через територію України, до 107 млн куб. м. на добу, повідомляє УНІАН.

Про це заявив генеральний директор "Оператор ГТС" Сергій Макогон.

Він підтвердив, що добове прокачування газу збільшилася з 54 млн куб. м. до 107 млн куб. м. при цьому, Макогон підкреслив, що такий обсяг транзиту прописаний в чинному з "Газпромом" контракті.

"Бронь "Газпромом" 109 мільйонів кубометрів на добу. Тобто вони просто повернулися до контрактних обсягів" , - пояснив він.

При цьому, керівник компанії не зміг навіть припустити, чи пов'язане збільшення транзиту з похолоданнями або викликане політичними мотивами.