Поліція назвала основні версії загибелі боксера Вірчиса

Поліція Києва зробила заяву, в якій повідомила, що український боксер Володимир Вірчис вчинив самогубство або ж його довели до суїциду, повідомляє УНІАН.

У ніч з 27 на 28 січня у Дніпровському районі Києва (на вулиці Раїси Окіпної) перехожий випадково побачив повішене тіло. Вранці 28 січня дружина Вірчиса повідомила у поліцію, що її чоловік зник. Згодом з'ясувалось, що повішений загиблий - це Вірчис.

Правоохоронні органи висунули дві основні версії смерті боксера: вчинення самогубства або ж доведення до самогубства. Слідство триває і пізніше буде проведена судово-медична експертиза, яка встановить остаточну причину смерті.

Поліцейські шукають свідків, опитують родичів загиблого, а також перевіряють версії, чи не мав Вірчис ворогів або ж боргових зобов'язань.

Володимир Вірчис: що відомо про боксера