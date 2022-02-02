Поліція назвала основні версії загибелі боксера Вірчиса
Поліція Києва зробила заяву, в якій повідомила, що український боксер Володимир Вірчис вчинив самогубство або ж його довели до суїциду, повідомляє УНІАН.
У ніч з 27 на 28 січня у Дніпровському районі Києва (на вулиці Раїси Окіпної) перехожий випадково побачив повішене тіло. Вранці 28 січня дружина Вірчиса повідомила у поліцію, що її чоловік зник. Згодом з'ясувалось, що повішений загиблий - це Вірчис.
Правоохоронні органи висунули дві основні версії смерті боксера: вчинення самогубства або ж доведення до самогубства. Слідство триває і пізніше буде проведена судово-медична експертиза, яка встановить остаточну причину смерті.
Поліцейські шукають свідків, опитують родичів загиблого, а також перевіряють версії, чи не мав Вірчис ворогів або ж боргових зобов'язань.
Володимир Вірчис: що відомо про боксера
- У професійному боксі Вірчис дебютував в 1999 році, в бою з Андрієм Олійником.
- У 2003-04 роках Вірчис був інтерконтинентальним чемпіоном світу за версією IBF в суперважкій вазі, а у 2005-06 роках - інтерконтинентальним чемпіоном за версією WBO.
- У 2007 році Володимир переміг італійця Паоло Відоца і завоював чемпіонський титул EBU в хевівейті.
- У 2008 році програв Хуану Карлосу Гомесу в бою за звання чемпіона світу за версією WBC. Ця поразка стала другою в його кар'єрі. Першої він зазнав у 2006 році, коли зіткнувся з узбеком Русланом Чагаєвим і програв рішенням суддів.
- У своєму останньому бою Вірчис переміг латвійця Едгарса Кальнарса у 2009 році.
- Всього Вірчис провів 28 поєдинків на професійному рингу: у нього було 26 перемог, з них 21 нокаутом.