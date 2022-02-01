Глава Держспоживслужби пішла у відставку

Владислава Магалецька подала у відставку з посади голови Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, повідомляє Ділова столиця.

Про це вона написала у своєму Facebook.

"Подала вчора заяву на звільнення з посади голови Держпродспоживслужби за власним бажанням. Причина – наполегливі рекомендації лікарів по стану здоров’я в найближчі декілька місяців" , — пояснила вона.

Магалецька зазначила, що зміни в Держспоживсужбі мають бути продовжені і побажала успіхів новому керівництву відомства.