Зеленський про мінські угоди: "Я незадоволений усіма пунктами"

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що українська сторона зобов’язана виконувати мінські угоди. Зокрема, тому, що відповідає за будь-які підписані папери, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

Про це заявив Зеленський на прес-конференції з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном.

"Я не хочу говорити про пункти "Мінська". Я не задоволений усіма пунктами. Ми по-різному (з РФ – ред.) ставимося до порядку виконання тих чи інших пунктів. Але ми дорослі хлопчики. Ми маємо робити щось, що може деокупувати наші території, зокрема, захищає нашу державу в тому чи іншому вигляді", - заявив Зеленський під час брифінгу, відповідаючи на відповідне питання агентства "Інтерфакс-Україна".

Глава держави також заявив, що Україна відповідально ставиться до Мінських угод, проте, на його думку, це "на жаль, єдиний формат, який працює".