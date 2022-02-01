Зеленський про мінські угоди: "Я незадоволений усіма пунктами"
Президент України Володимир Зеленський упевнений, що українська сторона зобов’язана виконувати мінські угоди. Зокрема, тому, що відповідає за будь-які підписані папери, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.
Про це заявив Зеленський на прес-конференції з прем'єром Великобританії Борисом Джонсоном.
"Я не хочу говорити про пункти "Мінська". Я не задоволений усіма пунктами. Ми по-різному (з РФ – ред.) ставимося до порядку виконання тих чи інших пунктів. Але ми дорослі хлопчики. Ми маємо робити щось, що може деокупувати наші території, зокрема, захищає нашу державу в тому чи іншому вигляді", - заявив Зеленський під час брифінгу, відповідаючи на відповідне питання агентства "Інтерфакс-Україна".
Глава держави також заявив, що Україна відповідально ставиться до Мінських угод, проте, на його думку, це "на жаль, єдиний формат, який працює".
"Я вже не пам'ятаю, хто підписав мінські угоди. Але я точно знаю, хто повинен їх виконувати. Ми відповідальні та несемо відповідальність за будь-які папери, документи чи закони. Ми відповідально ставимося до домовленостей" , - заявив Зеленський.