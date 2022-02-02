Прогноз курсу долара до гривні на лютий

Валютна паніка може обвалити ринок. Яким буде долар у лютому 2022 року. Аналітики очікують консерваційної тенденції до зміцнення гривні - у лютому українська національна валюта цілком здатна досягти позначки 27,5 грн/$, якщо цьому не заважатимуть необережні слова політиків, повідомляє UBR.

У лютому курс гривні все ще головним чином залежатиме від геополітичної ситуації, однак у разі стабільного інформаційного фону опитані експерти очікують на збереження тренду на зміцнення української нацвалюти.

Щобільше, згідно з однією думкою, навіть невеликі кризові спалахи, наприклад, посилення риторики або пересування військ поблизу кордону України та Росії, перестануть призводити до різких стрибків курсу, що спостерігалося раніше.

Цьому сприятимуть нові заходи, які може вжити Нацбанк. Водночас на гривню також можуть впливати інші фактори. Про них, а також прогнози експертів з курсу долара до гривні на лютий – читайте у матеріалі.

Чи справиться НБУ з девальвацією

З четверга-п'ятниці, після досягнення на міжбанку гривнею позначки 29,05 грн/$, українська нацвалюта перейшла в контратаку. У понеділок, 31 січня, котирування долара знову суттєво знизилися, привівши до перегляду офіційного курсу Нацбанку до 28,45 грн/$.

В основному це сталося завдяки деякому пом'якшенню інформаційного порядку денного, яке змусило учасників ринку, які раніше притримували валюту, почати її масові розпродажі – у них брали участь не лише підприємці, а й населення. Крім відкладеної пропозиції, попит на гривню значно зріс у зв'язку із закінченням періоду сплати податків бізнесом.

Політичну обстановку називають визначальною для курсової динаміки всі співрозмовники. Аналітик інвесткомпанії (ІК) Concorde Capital Євгенія Ахтирко зазначає, що інформація про можливе вторгнення Росії призводила до паніки й бізнесу, який починав робити валютні запаси, і нерезидентів, які виводили свої кошти з українських цінних паперів, а потім міняли гривню на долар.

"Якщо політична напруженість триватиме, то курсову динаміку прогнозувати неможливо - ті чи інші заяви політиків можуть повести курс як вгору, так і вниз, а гривня може досягти будь-яких значень" , - вважає радник голови правління Мегабанку Андрій Львів.

Проте одне з поінформованих джерел на валютному ринку, яке погодилося надати коментар на умовах анонімності, висловило думку, що НБУ зможе нівелювати вплив негативного інформаційного фону на курсову динаміку внаслідок зниження ліквідності гривні.

Наприклад, раніше директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін розповідав про плани підняти норматив обов'язкового резервування на 2 п. п., до 2%, що у півтора раза підвищить розмір обов'язкових резервів, знизить надлишок вільних коштів на ринку та збільшить вартість грошей.

"Скорочення підтримки ліквідності банківської системи через різні інструменти, у тому числі через механізм рефінансування, призведе до того, що на міжбанку буде дефіцит вільної гривні, і курс буде менш сприйнятливим до негативних політичних подій. При їх виникненні через дефіцит національної валюти, швидше за все, жодної реакції на ринку не буде" , – пояснив співрозмовник.

З іншого боку, зазначає він, така політика може призвести до зростання процентних ставок щодо банківських кредитів. Наразі середня ставка більшості найбільших банків на 1,5-2 п.п. нижче за облікову ставку регулятора, що "ненормально".

В іншому ж НБУ буде помірковано втручатися в курсову динаміку – як зазначає Охтирко, Нацбанк не сильно протидіяв ослабленню гривні під час паніки минулого тижня, хоча маючи великий обсяг золотовалютних резервів, міг би задіяти їх у більшому розмірі для погашення зростання курсу.

"Але в НБУ вважали, що це тимчасове явище, і витрата резервів була б нерозумною, тому що курс прийшов би у стабільний стан сам по собі. Що ми зараз і ﻿﻿спостерігаємо" , - пояснила аналітик Concorde Capital.

Не заважає регулятор опускатись курсу і зараз.

"НБУ поводиться досить адекватно на валютному ринку. Десь вони згладжують зростання, десь ревальвацію гривні. Їхнє завдання - не допустити ненормальних коливань курсу" , - констатує Андрій Львів.

Загрози для гривні

У січні нерезиденти прискорили вихід з українських облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), за місяць скоротивши свої портфелі в них більш ніж на 10 млрд грн, до 81,48 млрд грн.

Проте, на думку радника голови правління Мегабанку, здебільшого їхні дії також зумовлені психологічними факторами. У разі їх відсутності іноземні інвестори швидко повернуться в українські папери.

"З огляду на вартість, за якою ми залучаємо зараз позикові кошти, державні цінні папери дуже привабливі для нерезидентів. Тому вони швидко компенсують відтік, щойно припиняться розмови про швидке вторгнення в Україну" , - висловив упевненість Львів.

При цьому варто зазначити, що поступове скорочення частки нерезидентів в українських ОВДП розпочалося ще у серпні минулого року, коли обсяг їхнього портфеля перевищував 100 млрд грн. Вихід з українських цінних паперів знаходився в рамках глобального тренду зі скорочення інвестицій у країни, що розвиваються, і нарощування обсягів викупу активів у "безпечних" країнах.

У березні 2022 року Федеральна резервна система США може посилити цю тенденцію, оскільки планує загалом посилити грошово-кредитну політику та підняти свою ключову ставку.

Як вважає Євгенія Ахтирко, зважаючи на вищезгадане, нерезиденти навряд чи почнуть повертатися до ОВДП – тому у 2022 році вона очікує продовження помірного відтоку коштів з України. Це явище, втім, не посилюватиме тиск на гривню, оскільки відбуватиметься поступово.

"Вихід нерезидентів з ОВДП через останні політичні події був не таким великим, як, наприклад, на початку пандемії" , - нагадала Охтирко.

Новий фактор ризику

Водночас посилити тиск на гривню може погіршення експортно-імпортного балансу.

Через вихід на перший план психологічних факторів він не грав істотної ролі в курсовій динаміці раніше, проте може стати більш важливим за умови стабілізації фону новин і з урахуванням потреби країни в додаткових закупівлях енергоносіїв, головним чином газу, для проходження опалювального сезону.

Втім, як зазначають фахівці, підтримку гривні продовжують надавати експортери. Андрій Львів наголошує на рекордних світових цінах на агропродукцію.

Крім того, НБУ, нагадує Охтирко, коментуючи ризик додаткових закупівель, заявив, що контролюватиме ситуацію і спробує знизити вплив цього фактора на ринок.

Поінформоване джерело на валютному ринку все ж таки припустило, що зовнішня кон'юнктура не буде позитивною для гривні, принаймні до початку продажу нового врожаю аграріями. До цього моменту НБУ необхідно буде стримувати коливання, можливо, за допомогою золотовалютних резервів та інтервенцій на міжбанку.

"Усі ресурси, щоб дочекатися нового врожаю, є. Крім того, зараз ціни на металургійну продукцію не збираються знижуватися. Навпаки, "АрселорМіттал" минулого тижня підняв ціни металу в Північній Європі в середньому на 30% за тонну. Це дуже сприятлива ситуація для наших компаній, але залишається питання, чи зможуть вони зберегти обсяги реалізації на рівні минулого року" , – пояснив співрозмовник.

Яким буде курс у лютому

Якщо не зважати на політико-психологічний фактор, фундаментальних причин для ослаблення гривні співрозмовники не бачать.

На думку Андрія Львова, у разі стабілізації фону новин "економічні закони" можуть сприяти зміцненню гривні до 27-27,5 грн/$.

Таку позицію висловила і Євгенія Ахтирко, яка вказала, що тренд на зміцнення нацвалюти в лютому може зберегтися й опустити курс нижче 28 грн/$ – позначка 27,5 грн/$ цілком досяжна для гривні у разі стабільної ситуації.

На думку співрозмовника на валютному ринку, у лютому НБУ інтервенціями та іншими механізмами коригуватиме курс у рамках 28-29 грн/$.