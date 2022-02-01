Коболєв назвав ситуацію в газовій сфері "катастрофічним провалом"

Екс-голова правління Нафтогазу України Андрій Коболєв вважає кримінальне провадження проте себе «інформаційною ширмою» для прикриття поточних провалів у Нафтогазі, повідомляє Новое время.

Про це Коболєв розповів у ефірі Радіо НВ, коментуючи обшуки, які пройшли у його будинку 1 лютого.

"Мені здається, що це створення якоїсь інформаційної ширми для прикриття абсолютно провальної політики як в самому Нафтогазі, так і щодо управління Нафтогазом з боку держави за останні дев’ять місяців" , — сказав він.

Коболєв також пояснив, чому, перебуваючи на посаді керівника Нафтогазу, погодився з укладанням мирової угоди, за умовами якої приватним структурам було передано 305 млн кубометрів газу, вартість якого слідство оцінює в майже 2,2 млрд грн.

"Альтернативою мировій угоді було просто сидіти і дивитися, як Державна виконавча служба при повному мовчанні інших державних органів списувала з рахунків Укртрансгазу шалені кошти на суму, яка суттєво перевищувала вартість газу на той момент, коли проходив процес врегулювання… Гроші, які були списані на самому початку ми повернули і, більш того, ми отримали гарантії від усіх компаній, які приймали участь в ланцюжку перепродажу вимог до Нафтогазу, що вони до Нафтогазу претензій не мають" , — заявив він.

Коболєв пояснив, що таким чином Нафтогаз зміг уникнути так званого подвійного списання та «из двух зол выбрал меньшее».

Він також спростував звинувачення ДБР, що передача газу не була узгоджена наглядовою радою Нафтогазу.

"Для коментарів доступні більшість членів наглядової ради… Наскільки мені відомо, незалежних членів наглядової ради навіть не пробували допитувати, мене не допитували — а в тексті ухвали про обшук є фрази, що мене фактично визнають винним. Тому така поспіхом сфабрикована ухвала та висновки, як правило, є ознакою політичного процесу" , — сказав Коболєв.

Він підкреслив, що це кримінальне провадження, на його думку, — «шумова завіса для повного провалу у газовій сфері».