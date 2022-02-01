Україна отримала від Польщі близько 280 тонн гуманітарної допомоги

У вівторок, 1 лютого, польські рятувальники доставили в Київ близько 280 тонн гуманітарної допомоги. Серед вантажів — засоби для боротьби з коронавірусом і медобладнання, повідомляє Сьогодні.

Гуманітарна допомога була передана Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Вона буде використана для потреб українців.

Колона з 29 вантажівок з гуманітарною допомогою від Польщі перетнула кордон у пункті пропуску "Дорогуськ-Яготин" вранці 31 січня. Територією України її супроводжували співробітники ДСНС.

Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України

Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України

Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України

Україна отримала гуманітарну допомогу від Польщі/Фото: ДСНС України