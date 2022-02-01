Дії Росії в Азовському морі викликають занепокоєння євродепутатів

Голова Комітету Європейського парламенту із закордонних справ (AFET) Девід Макалістер висловив занепокоєння діяльністю морських військ Росії в акваторії Азовського моря, повідомляє Депо.

Глава Комітету поінформував, що під час візиту до України разом із колегою з Європарламенту Наталі Луазо він відвідав не лише столицю, а й схід України, щоб продемонструвати, що Європейський парламент непохитний у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України.

"Ми відвідали Маріуполь, тому що нас непокоїть діяльність військово-морського флоту Росії в акваторії Азовського моря, а також дії щодо українських кораблів або суден під українським прапором", – сказав Макалістер.

Він також наголосив, що Європейський Союз одностайно засуджує агресію Росії щодо України та дії Кремля, спрямовані на підрив європейської безпеки та демократії.

У цьому контексті голова Комітету Європарламенту наголосив, що архітектура європейської безпеки будується на усталених принципах поваги до незалежності суверенітету та територіальної цілісності один одного.

"Жодна країна не повинна загрожувати іншій країні і вести ворожі дії одна проти одної. Конфлікт має бути вирішений шляхом дипломатичного діалогу", - наголосив євродепутат.

Він запевнив, що ЄС і далі займатиметься питанням пошуку дипломатичного шляху врегулювання збройного конфлікту на сході України.