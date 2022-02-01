Ізраїльські інвестори в Україні поскаржились Зеленському на шантаж "активістів"

Засновник інвестиційної компанії Simple Investment Ltd Ігалем Йоффе звернувся від імені ізраїльських інвесторів в Україні до президента Володимира Зеленського у зв’язку з атаками на їхні об'єкти, повідомляє Nigroll.

«Останні три місяці наша компанія перебуває у стані постійного тиску та нападок з боку деяких громадських організацій. Різні імена, ті самі люди. Мотив у них простий – хочете, щоб ми дали вам спокій – заплатіть. Останнім часом від цих активістів страждають багато девелоперів. Але можливо в українських реаліях це повсякденна ситуація. Для мене це просто дико», – заявив Ігаль Йоффе (Ігор Іоффе) у зверненні, розміщеному на його сторінці у Facebook.

Ігаль Йоффе – генеральний директор та засновник компанії Simple Investment, яка спеціалізується на залученні в Україну капіталу ізраїльських інвесторів у сектор житлової нерухомості. Компанія береться за добудову колишніх недобудов із постраждалими вкладниками. Завдання ізраїльтян – добудова об'єктів, введення в експлуатацію і заселення мешканцями. За словами бізнесмена, в останні три місяці об'єкти компанії стали постійно зазнавати нападок радикальних громадських організацій, які заважають роботі комерційних відділів компанії, займаються псуванням майна і навіть застосовують фізичний вплив на співробітників та мешканців житлових комплексів.