Промоутер Усіка озвучив терміни реваншу з Джошуа

Промоутер Олександр Красюк, який представляє інтереси Олександра Усика, зробив важливу заяву щодо реваншу між його клієнтом та британцем Ентоні Джошуа, повідомляє УНІАН.

"Коли відбуваються промоутерські торги, промоутер робить ставку із загальною сумою гонорарів та вказує три ймовірні дати і три ймовірні місця проведення. Промоутер не може відійти від цих трьох опцій. Від країни проведення залежить і відсоток розподілення гонорарів. Що стосується Усик - Джошуа, то кінець травня або початок червня - дуже ймовірна дата" , - сказав Красюк.

Таким чином, Красюк підтвердив слова свого колеги - 90-річного американського промоутера Боба Арума, який казав, що реванш між Усиком та Джошуа буде в червні.

Раніше планувалося влаштувати реванш між українцем та британцем в березні або квітні.