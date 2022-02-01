Росія відповіла США та ЄС на відмову "закрити двері" НАТО

Міністр закордонних справ Сергій Лавров розкритикував позицію США та НАТО за їхню позицію у відповідь на російські вимоги письмових "гарантій безпеки", які передбачали відмову від розширення НАТО за рахунок насамперед України та Грузії, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у листі Лаврова, який був направлений 28 січня главам зовнішньополітичних відомств США, Канади та низки європейських країн. Документ оприлюднило Міністерство закордонних справ РФ".

Лавров зазначив, що "Росія серйозно занепокоєна зростанням військово-політичної напруги в безпосередній близькості від її західних кордонів", у зв'язку з чим було спрямовано проєкти договорів із США та НАТО щодо гарантій безпеки.

"Відповіді США та НАТО на наші пропозиції свідчать про суттєві розбіжності у розумінні фундаментального для всієї архітектури європейської безпеки принципу рівної та неподільної безпеки" , — йдеться у листі.

Лавров зазначив, що у стамбульській Хартії європейської безпеки сформульовані основні права та зобов'язання країн ОБСЄ щодо неподільності безпеки.

"Підкреслено право кожної держави-учасниці на вільний вибір або зміну способу забезпечення своєї безпеки, включаючи союзні договори, у міру їх еволюції, так само як і на нейтралітет. У тому ж параграфі Хартії це прямо обумовлено зобов'язанням кожної держави не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших" , — написав Лавров, зазначивши також, що Хартія передбачає зобов'язання не розглядати інші країни "як сферу впливу".

При цьому глава МЗС РФ звинуватив західних лідерів у тому, що вони "висмикують" із Хартії "тільки потрібні їм позиції, а саме право держав на вільний вибір союзів для забезпечення виключно своєї безпеки". За його словами, Захід порушує зобов'язання, яке забороняє відхід військових союзів від початкової функції стримування та допускає їх інтеграцію до загальноєвропейської архітектури на колективних, а не вузькогрупових засадах.

"Так справа не піде. Сенс домовленостей про неподільність безпеки полягає в тому, що безпека або одна для всіх, або її немає ні для кого" , — заявляє він.

Лавров також відкинув заклики на адресу Росії до деескалації ситуації довкола України. За його словами, Росія нібито завжди обирала лише "шлях дипломатії".