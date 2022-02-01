"Це мій кент. Ніяких претензій не буде!": оприлюднено відео з Трухіним після ДТП

Оприлюднено розслідування з ДТП за участі нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна, повідомляє Українська правда.

На відео Трухін звертається до поліцейського зі словами "давай я тихенько в ліс піду", а потім обіцяє "поговорити" з очільником МВС Денисом Монастирським.

На відео Трухін каже, що не був за кермом автівки, яка потрапила у ДТП. Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв "знайтися" потім та "віддячити".

Поліцейський намагається пояснити народному обранцю, що за такі домовленості є кримінальна відповідальність, та що "Слуга народу" порадив "нє ісполнять".