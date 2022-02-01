Кулеба виключає особливий статус для Донбасу на умовах Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виключає можливість особливого статусу Донбасу з так званим "право вето", яке дозволило б регіону блокувати стратегічні рішення України. За його словами, такого особливого статусу, як хоче Росія, не буде, пише Юлія Бойко, РБК-Україна.

"Жоден регіон України не матиме права вето на загальнодержавні рішення. Це висічено в камені! Так що ніякого особливого статусу, як представляє Росія, ніякого права вето не буде" , - заявив Кулеба.

За його словами, Україна проводить глибоку реформу децентралізації і готова працювати над реалізацією мінських угод.

"Але мінські угоди починаються з питань безпеки. Політична частина там стоїть лише на другому місці. Тому всі повинні в першу чергу зосередитися на безпеці" , - додав міністр.

Нагадаємо, раніше російський парламентер у нормандському форматі на рівні радників Дмитро Козак заявив, що зустріч лідерів України, Росії, Франції та Німеччини можлива тільки після вирішення питання з особливим статусом Донбасу.

В кінці минулого року Україна в черговий раз продовжила закон про особливий статус. Однак він з 2014 року так і не вступив в дію, оскільки законодавство України може діяти лише на підконтрольних Києву територіях.

Документ передбачає амністію "учасникам подій на території Донецької та Луганської областей", широкі права для російської мови, в тому числі в ЗМІ, органах влади і так далі.