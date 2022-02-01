Заробітчани у 2021 переказали в Україну $15 млрд

Сума, перерахована українськими трудовими мігрантами додому, стала рекордною в 2021 році, перевищивши на чверть показник 2020 року, повідомляє Кореспондент.

У грудні 2021 року обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону склав 1,343 млрд. доларів - на 12,6% більше, ніж у 2020 році (1,193 млрд. доларів).

Всього за січень - грудень 2021 року в Україну надійшло 15,026 млрд. доларів, що на 25,4% більше, ніж роком раніше (11,980 млрд. доларів). Нацбанк враховував у статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей до України.

У січні - грудні 2021 року неформальними каналами в Україну було переказано 6,890 млрд доларів, що на 2,319 млрд доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (4,571 млрд доларів).