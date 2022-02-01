Канада закликала своїх громадян покинути Україну та уникати поїздок до країни через загрозу можливого російського вторгнення. Про це повідомляється на сайті канадського уряду, повідомляє Новое время.

"В Україні існує ризик збройного конфлікту... Умови безпеки непередбачувані і можуть погіршитися без попередження" , - йдеться у повідомленні.

Уряд закликав громадян Канади уникати будь-яких поїздок в Україну та їхати з країни «доки доступні комерційні рейси».

"Військові дії Росії проти України можуть порушити транспортні маршрути та послуги по всій країні. Рейси можуть бути зірвані або скасовані за короткий термін, що призведе до затримки вильоту. … Доступ до телекомунікацій також може бути перерваний у будь-який час" , – повідомляє канадський уряд.

30 січня Канада тимчасово відкликала з України співробітників свого посольства у Києві, не залучених до оперативної роботи.

Минулого тижня Канада оголосила, що неповнолітні діти співробітників посольства та члени сімей, що їх супроводжують, мусять покинути Україну.