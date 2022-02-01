Названо найкримінальніший регіон України

2021 року кількість кримінальних злочинів на 10 тисяч населення, зареєстрованих у Миколаївській області, значно перевищувала середній показник по Україні, повідомляє НикВести.

У 2021 році в регіоні на кожні 10 тисяч населення припадало 101,4 кримінальних правопорушення. При цьому в країні цей показник становить 77,7.

Така картина спостерігалася й у 2020 року. Тоді по області на 10 тисяч населення фіксувалося 128,4 кримінальні правопорушення, тоді як у середньому по Україні — 86,4.

Водночас рівень злочинності в області за останній рік зменшився. У 2021 році було зареєстровано 25 тисяч 198 кримінальних правопорушень, це на 23,6% менше, ніж у 2020 році.

Проте спостерігається збільшення кількості особливо тяжких злочинів на 19,1%. 2021 року таких було 442, а 2020 — 371.

За версією журналу "Фокус" Миколаїв став кримінальною столицею України.