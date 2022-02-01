ЗМІ дізналися про плани США обговорити доступ РФ до баз НАТО

США готові обговорювати надання Росії доступу до баз НАТО в Румунії та Польщі. Це можливо в тому випадку, якщо Москва дозволить інспекцію своїх військових об'єктів, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це написала в Twitter журналістка Bloomberg Дженніфер Якобс. За словами джерел, Росія хоче переконатися, що на базах НАТО немає крилатих ракет "Томагавк".