ЗМІ дізналися про плани США обговорити доступ РФ до баз НАТО
США готові обговорювати надання Росії доступу до баз НАТО в Румунії та Польщі. Це можливо в тому випадку, якщо Москва дозволить інспекцію своїх військових об'єктів, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Про це написала в Twitter журналістка Bloomberg Дженніфер Якобс. За словами джерел, Росія хоче переконатися, що на базах НАТО немає крилатих ракет "Томагавк".
"США заявили Кремлю, що готові обговорити надання Росії можливості перевірити, що крилаті ракети "Томагавк" не розміщені на базах НАТО в Румунії та Польщі. За умови, що Росія надасть аналогічну інформацію про певні бази у РФ", - йдеться в повідомленні.